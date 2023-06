Fußball-Zweitligist Schalke 04 und Mittelfeldspieler Reinhold Ranftl gehen getrennte Wege. Der 31-Jährige, der bereits seit vergangenem Sommer in sein Heimatland an Austria Wien ausgeliehen war, wechselt dauerhaft zum österreichischen Hauptstadtklub. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag mit.

"Wir sind während der gesamten Leihe mit Reini und seinen Beratern im Austausch gewesen", sagte Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann: "Dadurch hat sich schnell abgezeichnet, dass der Verbleib beim FK Austria Wien für alle Parteien die beste Option ist."

Der Österreicher war im Juli 2021 vom Linzer ASK nach Gelsenkirchen gekommen, hatte sich dort allerdings nicht durchsetzen können. In 16 Pflichtspieleinsätzen sammelte Ranftl eine Torvorlage.