Nach der viel diskutierten Rückreise von der Nationalmannschaft per Privatjet steht Niclas Füllkrug in der Startelf von Borussia Dortmund gegen sein Ex-Team Werder Bremen. Der Nationalstürmer war in der Nacht zu Mittwoch (2.00 Uhr MESZ) noch in Philadelphia gegen Mexiko (2:2) aktiv gewesen, dann ging es per Privatjet zurück in die Heimat.

Mit an Bord waren auch Julian Brandt, der am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zu seinem 300. Einsatz in der Bundesliga kommt, sowie Abwehrchef Mats Hummels, der ebenso beginnt.

Niklas Süle, ebenfalls Teil der Dortmunder Reisegruppe, sitzt dagegen auf der Bank. Dafür beginnt der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominierte Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung.