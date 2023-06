Julian Brandt will aus der dramatisch verspielten Meisterschaft mit Borussia Dortmund zusätzliche Motivation ziehen. "So leer die Gesichter in der Kabine danach waren, so sprachlos ein jeder von uns auch war, jetzt ist da eine ganz bestimmte Motivation", sagte der Fußball-Nationalspieler im Interview mit der Welt am Sonntag.

Diese Motivation rühre "aus einem unglaublichen Zusammenhalt", so Brandt: "Niemand im Stadion war danach allein für sich, alle waren füreinander da."

Der BVB hatte Bayern München durch ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag die elfte Meisterschaft in Serie ermöglicht. "Es war niederschmetternd, es hat sich angefühlt wie ein gebrochenes Herz", sagte Brandt, fügte aber an: "Am liebsten würde ich auf den Urlaub verzichten und sofort die neue Saison beginnen. Ich möchte so gern etwas gutmachen."