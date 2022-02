Bochum (SID) - Rekordmeister Bayern München kann offenbar bald wieder auf einen Einsatz von Linksverteidiger Alphonso Davies hoffen. "Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung", berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Samstag nach der 2:4-Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum.

Bei dem 21-jährigen Kanadier waren Mitte Januar nach überstandener Corona-Infektion Anzeichen einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) festgestellt worden. "Es dauert noch ein bisschen. Die gefährlichen Marker des Herzens haben sich aber nahezu verabschiedet. Es gibt noch ein, zwei Dinge, die noch ein bisschen Zeit bedürfen. In zwei Wochen gibt es wieder einen Kontrolltermin. Es ist der Best Case eingetreten, was den Heilungsverlauf anbelangt", erläuterte Nagelsmann.