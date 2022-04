München (SID) - Trainer Julian Nagelsmann hat sich beim SC Freiburg und dessen Coach Christian Streich für seine jüngste Kritik entschuldigt. "Ich habe einen Fehler gemacht", sagte Nagelsmann bei Sky.

Er habe bei seinen Aussagen über den Freiburger Protest gegen die Wertung des von einem Wechselfehler geprägten Bundesliga-Duells "die große Dimension des Sport- und Vereinsrechtes nicht auf dem Schirm gehabt, nicht begriffen", begründete er seine Entschuldigung.

Deshalb habe er sich "fälschlicherweise geäußert in einer Art und Weise, die nicht richtig war. Ich entschuldige mich - sorry an Freiburg, sorry an Christian. Ich hoffe nicht, dass das Verhältnis leidet und hoffe, dass es damit erledigt ist".