München (SID) - Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann muss im Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld aller Voraussicht nach auf Lucas Hernandez und Kingsley Coman verzichten. Die beiden Franzosen hätten nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal über muskuläre Probleme geklagt, so Nagelsmann. Er gehe bei beiden "nicht davon aus, dass sie mit nach Bielefeld fliegen. Das entscheiden wir am Samstag".

Weiterhin fehlen zudem Niklas Süle wegen der Folgen einer Grippe und Corentin Tolisso nach einem Muskelfaserriss. Dagegen ist Bouna Sarr wieder im Training und für den Kader in Bielefeld eine Alternative.

Nach dem Frust in der Königsklasse habe sein Team nun "einen klaren Auftrag", so Nagelsmann schon mit Blick auf das "Matchball-Spiel" gegen Borussia Dortmund am 23. April: "Wir müssen beide Spiele gewinnen, um die Meisterschaft klarzumachen. Dann haben wir den Teil erledigt, den wir zwingend erledigen müssen. Wir müssen liefern, wir kriegen weiter unser Geld."