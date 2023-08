Werder Bremen will wegen des nahenden Abgangs von Topstürmer Niklas Füllkrug schnell einen Nachfolger verpflichten.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird durch den nahenden Abschied von Nationalstürmer Niclas Füllkrug noch einen Transfer für den Offensivbereich tätigen. "Wir arbeiten intensiv daran. Es ist ein Stürmer, in dem wir auch die Qualität sehen, dass er uns weiterhelfen kann", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, am Donnerstag.

Füllkrug ist auf dem Sprung zu Borussia Dortmund, Fritz wollte lediglich "eine weitestgehende Einigung" mit einem anderen Verein bestätigen. In den letzten Tagen sei in der Personalie Füllkrug "Bewegung reingekommen", es seien noch "ein, zwei Details" zu klären, so Fritz.

Kurz vor Ende des Transferfensters wollen die Bremer deshalb noch auf den wahrscheinlichen Abgang reagieren. "Wir haben gesagt, wenn wir noch was verlieren, wollen wir noch was machen. Das wird eher Freitag der Fall sein", sagte Fritz über einen potenziellen Zugang.

Für Werder ist der Verlust des Publikumslieblings vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein herber Schlag. "Das ist die Realität, in der wir leben", sagte Trainer Ole Werner über die Veränderungen in seinem Kader kurz vor Transferschluss: "Diese Situationen muss man managen. Ich habe Lust auf diese Aufgabe."