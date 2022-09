Stuttgart (SID) - Mittelfeldspieler Atakan Karazor vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart muss sich wegen eines Nasenbeinbruchs operieren lassen. Der fällige Eingriff bei dem 25-Jährigen werde aber erst am Montag vorgenommen, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo, im Ligaduell mit Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werde Karazor mit Maske spielen. "Er wird kein Spiel fehlen müssen", sagte Matarazzo. Karazor hatte sich im Spiel beim 1. FC Köln (0:0) verletzt.

Dass er selbst nach seiner Gelb-Roten Karte dort für die Schalke-Partie gesperrt ist, sieht Matarazzo nicht als großen Nachteil an. "Ich habe vollstes Vertrauen ins Trainerteam, dass sie das hervorragend lösen werden. Wir sind vorbereitet", sagte er über seine Assistenten Michael Kammermeyer und Michael Wimmer. Die Ansprache an sein Team werde er aber selbst noch am Trainingsgelände halten.

Dann dürfte auch Serhou Guirassy genau hinhören: Der erst am Donnerstag von Stade Rennes als Nachfolger für Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) verpflichtete Stürmer sei bereits eine Option für den Kader, sagte Matarazzo. "Er hat ein hervorragendes Kopfballspiel, ist ein starker Box-Spieler, kann Bälle festmachen und mitkombinieren", sagte er über den früheren Kölner.

Tiago Tomas und Lilian Egloff sind wieder dabei. Angreifer Luca Pfeiffer fehlt gesperrt, Youngster Laurin Ulrich hat sich am Hüftbeuger verletzt und wird zwei Wochen ausfallen.