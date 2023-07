Franck Honorat hat sich auch auf Anraten seines alten Teamkollegen Alassane Plea für den Wechsel zu Borussia Mönchengladbach entschieden. "Ich habe immer Kontakt mit Lasso gehalten, habe mit ihm geschrieben. Er hat mir gesagt: Komm her, das wird gut für dich sein", sagte der Franzose am Freitag nach dem Training. Honorat und Plea hatten schon von 2014 bis 2016 gemeinsam in Nizza gespielt.

Die Borussia bezeichnete der 26 Jahre alte Honorat als "großen Klub mit viel Geschichte. Es war mein großes Ziel, in die Bundesliga zu kommen. Und ich werde bald Vater, daher laufe ich mit einem Dauer-Grinsen durch den Borussia-Park", so der Offensivspieler.

Der Neuzugang von Stade Brest soll in Gladbach Nationalspieler Jonas Hofmann ersetzen, der zu Bayer Leverkusen gewechselt war. "Die Bundesliga ist eine tolle Meisterschaft, in der ein guter Fußball gespielt wird. Mit meiner Spielphilosophie passe ich da gut rein, weil es viel Platz für schnelle Spieler gibt", sagte er.

Am Freitag absolvierte Honorat noch ein individuelles Programm, um körperlich in Topform zu kommen. Kommende Woche will er dann ins Mannschaftstraining einsteigen.