Emre Can fühlt sich durch seine neue Rolle als Kapitän beim BVB beflügelt.

Die Kapitänsbinde verleiht dem Nationalspieler Emre Can beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund anscheinend Superkräfte. "Die erste Frage nach dem Ajax-Spiel kam von Marco Reus, wie ich mich gefühlt habe", berichtete der neue Spielführer vor dem Ligastart gegen den 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr/Sky). "Ich habe gesagt: Ey, Marco, ich hatte beim Einlaufen eine so dicke Brust, ich könnte alle umarmen und vor Energie platzen."

Der defensive Mittelfeldspieler spürte allerdings bereits beim Test gegen Ajax Amsterdam (3:1) neben der "ganz großen Ehre" auch eine neue Verantwortung. "Ich weiß, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass in der Kabine Ordnung herrscht, dass ich auf dem Platz auch mal da sein muss, wenn es nicht so gut läuft." Dennoch versuche er, sich "immer treu zu bleiben".

Reus hatte das Kapitänsamt nach dem Ende der vergangenen Saison niedergelegt.