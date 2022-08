Stuttgart (SID) - Stürmer Sasa Kalajdzic steht offenbar vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers. Wie die Schwaben am Samstag mitteilten, wird der Österreicher nicht im Kader für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) stehen, auch am Abschlusstraining nahm er nicht teil.

Der 25-Jährige spielt seit 2019 in Stuttgart, sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus. Spekuliert wird beim VfB darüber hinaus über einen kurzfristigen Wechsel von Linksverteidiger Borna Sosa.