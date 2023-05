Torjäger Christopher Nkunku vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht vor seinem Comeback in Frankreichs Nationalmannschaft. Der 25-Jährige gehört zum Aufgebot des Vize-Weltmeisters für die EM-Qualifikationsspiele gegen Gibraltar und Griechenland (16./19. Juni). Nkunku hatte die WM in Katar nach einem Außenbandriss verpasst, auch für das Länderspielfenster im März war er ausgefallen.

Neben Nkunku, mit 16 Saisontoren zusammen mit Bremens Niclas Füllkrug Bundesliga-Torschützenkönig, berief Nationaltrainer Didier Deschamps fünf weitere Deutschland-Legionäre. Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman (alle Bayern München), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Marcus Thuram ( Borussia Mönchengladbach) wurden ebenfalls für den 23-köpfigen Kader nominiert.

Frankreich hatte seine ersten beiden Quali-Spiele für die EM in Deutschland gegen die Niederlande (4:0) und in Irland (1:0) gewonnen und führt die Gruppe B an. - das Aufgebot in der Übersicht:

Tor: Alphonse Areola ( West Ham United), Mike Maignan ( AC Mailand), Brice Samba (RC Lens)

Abwehr: Axel Disasi ( AS Monaco), Wesley Fofana (FC Chelsea), Theo Hernandez ( AC Mailand), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde ( FC Barcelona), Ferland Mendy ( Real Madrid), Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (beide Bayern München)

Mittelfeld: Eduardo Camavinga ( Real Madrid), Youssouf Fofana ( AS Monaco), Antoine Griezmann ( Atletico Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouameni ( Real Madrid)

Sturm: Kingsley Coman ( Bayern München), Ousmane Dembele ( FC Barcelona), Olivier Giroud ( AC Mailand), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Kylian Mbappe (Paris St. Germain), Christopher Nkunku ( RB Leipzig), Marcus Thuram ( Borussia Mönchengladbach) (SID)