Leipzig (SID) - Topstürmer Christopher Nkunku steht beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vor dem Comeback. Der französische Nationalspieler trainierte nach seinem Außenbandriss im Knie am Dienstag erstmals wieder voll mit der Mannschaft und ist damit eine Option für das Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Kapitän Willi Orban nahm nach seiner Stammzellenspende ebenfalls am Teamtraining teil.