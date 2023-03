Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer von West Ham United weiß über die Zusammenarbeit mit dem neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel viel Gutes zu berichten. "Ich habe mit ihm eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt", sagte Kehrer im Lager der deutschen Nationalmannschaft vor dem Länderspiel gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln, "ich habe unter ihm sehr, sehr viel gelernt und mich extrem weiterentwickelt."

Kehrer und Tuchel hatten mit Paris St. Germain gemeinsam das Champions-League-Finale erreicht - und es gegen Bayern verloren. "Ich kann über ihn als Trainer und als Mensch nur Positives sagen", betonte der Verteidiger, "ich habe immer sehr viel Unterstützung von ihm gespürt".

Kehrer (26) hob Tuchels "taktisches Fachwissen und die Akribie" hervor, "dazu der menschliche Umgang - das hat er in Paris sehr, sehr gut gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass er das auch bei Bayern sehr gut machen wird."