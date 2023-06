Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg lässt Innenverteidiger Marin Pongracic endgültig ziehen. Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison an den italienischen Erstligisten US Lecce verliehen und bleibt nun auf Dauer dort. Das teilte Wolfsburg am Freitag mit.

Der Kroate wechselte im Winter 2020 für neun Millionen Euro aus Salzburg nach Niedersachsen, schaffte aber nie den Sprung in die Stammformation. Nach insgesamt 23 Partien für Wolfsburg sowie einer knapp einjährigen Leihe nach Dortmund ist das Kapitel für Pongracic jetzt beendet.