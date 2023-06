Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den erwarteten Transfer des österreichischen Offensivspielers Christoph Baumgartner perfekt gemacht. Der 23-Jährige kommt vom Ligarivalen TSG Hoffenheim zum DFB-Pokalsieger und erhält einen langfristigen Vertrag bis Juni 2028. In Leipzig soll Baumgartner helfen, die nach dem Abgang des Franzosen Christopher Nkunku ( FC Chelsea) entstandene Lücke in der Offensive zu schließen.

"Christoph Baumgartner ist einer unserer absoluten Wunschspieler. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann zentral, auf beiden Flügeln, als Halb- oder Mittelstürmer spielen und auch auf der Achterposition eingesetzt werden", sagte RB-Sportchef Max Eberl. Baumgartner sei schnell, torgefährlich und sehr spielintelligent: "Wir bekommen mit seinen Fähigkeiten und seiner Flexibilität eine weitere Komponente in unser Spiel."

Der 29-malige Nationalspieler Österreichs kam in der abgelaufenen Spielzeit auf je sieben Tore und Vorlagen für die TSG. "Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann – und das hat die Mannschaft mit dem zweiten DFB-Pokalsieg in Folge gezeigt", sagte Baumgartner: "Auch auf die Champions League freue ich mich sehr. RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt."