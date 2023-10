RB-Leipzig-Trainer Marco Rose weiß vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln genau, was er und seine Mannschaft erwarten können. "Es wird viel hin und her gehen", warnte Rose am Freitag: "Da müssen wir hellwach sein und die Konter-Situationen besser verteidigen als am Mittwoch." Den FC erwartet er "offensiv, aktiv, intensiv und trotzdem unangenehm, auch wenn sie ausrechenbar sind, weil du weißt, dass du Druck bekommen wirst".

Dennoch freut sich der 47-Jährige auf das Wiedersehen mit FC-Trainer Steffen Baumgart und hatte eine Anekdote parat. "Ich weiß noch, in Dortmund habe ich mich mal hingelegt, während des Spiel so kurz vor Schluss bin ich ausgerutscht und habe mich umgedreht - und Baumi hat sich kaputt gelacht. Zwischen uns funktioniert das neben und auf dem Platz eigentlich ganz gut."

Die Leipziger, mit 17 Punkten auf Rang fünf der Bundesliga-Tabelle, können mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Sowohl das letzte Bundesligaspiel gegen Darmstadt 98 als auch in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad gewann Roses Team jeweils 3:1.

Außerdem kann er am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Nur Willi Orban und El Chadaille Bitshiabu fehlen weiter verletzt.

Der FC hat zwar das Derby gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen, liegt aber mit nur vier Punkten auf dem Relegationsplatz.