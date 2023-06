Das Relegations-Rückspiel zwischen dem Zweitligisten Hamburger SV und dem VfB Stuttgart hat dem TV-Sender Sat.1 eine starke Quote beschert. Insgesamt sahen zehn Millionen Zuschauer am Montagabend das 3:1 der Stuttgarter in Hamburg, die Schwaben sicherten sich dadurch den Klassenerhalt. In der Zielgruppe der Zuschauer zwischen 14 und 59 Jahren erreichte Sat.1 damit einen Marktanteil von 24,3 Prozent.

Bereits beim Hinspiel am Donnerstag in Stuttgart (3:0) hatte Sat.1 mit 9,8 Millionen Zuschauern eine gute Quote erzielt.