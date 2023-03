Dortmund (SID) - Borussia Dortmund kann im Titelrennen der Fußball-Bundesliga wieder auf Marco Reus setzen. Der Kapitän kehrt nach seiner Erkältung am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln in den Kader des Tabellenzweiten zurück. Das teilte Trainer Edin Terzic am Donnerstag mit.

Torhüter Gregor Kobel hat seine muskulären Probleme überwunden, konnte aufgrund einer Erkältung in den vergangenen Tagen aber nicht trainieren. Die Nummer eins könnte aber gegen Köln wieder zwischen den Pfosten stehen.

Für Julian Brandt ( Muskelfaserriss) wird die Zeit wohl zu knapp. "Wir müssen das Risiko in Grenzen halten, weil wir noch viele Spiele vor uns haben", sagte Terzic. Emre Can fehlt nach seiner fünften Gelben Karte, Youssoufa Moukoko (Syndesmoseanriss) und Karim Adeyemi ( Muskelfaserriss) sind noch kein Thema.

Obwohl der FC zuletzt vier Spiele in Folge kein Tor erzielt hat, warnte Terzic davor, den Gegner zu unterschätzen. "Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es so bleibt", sagte der BVB-Coach und mahnte: "Gegen Bremen haben sie dieses Jahr schon sieben Tore erzielt und gegen Frankfurt drei. Das ist noch nicht so lange her." In Erinnerung an die Niederlage im Hinspiel (2:3) warnte Terzic vor "extrem gefährlichen" Kölnern.