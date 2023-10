Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist sich der Tragweite des rheinischen Derbys gegen den 1. FC Köln bewusst. "Wir wissen, welche Wichtigkeit dieses Spiel für unsere Fans auf emotionaler Ebene hat", sagte der 44-Jährige vor der Partie in Müngersdorf am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Er erwarte, dass "wir neben den kämpferischen Tugenden auch guten Fußball spielen werden".

Stürmer Tomas Cvancara (23), der zuletzt Anfang September in der Startelf stand, habe der Einsatz von Beginn an bei der tschechischen Nationalmannschaft "sicherlich gut getan. Er hat diese Woche alle Trainingseinheiten mitgemacht", erklärte Seoane. Auch für Joe Scally und Ko Itakura - beide erst am Donnerstag von der Länderspielreise zurückgekehrt - "ist genügend Zeit bis zum Spiel".

Das Schlusslicht aus Köln spiele "zu Hause immer mit viel Energie". Auf das "gute Gegenpressing" der Kölner "haben wir versucht, uns bestmöglich vorzubereiten", sagte Seoane.