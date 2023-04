Trainer Marco Rose von RB Leipzig hat Florian Wirtz vom kommenden Gegner Bayer Leverkusen in den höchsten Tönen gelobt.

Trainer Marco Rose von RB Leipzig hat Florian Wirtz vom kommenden Gegner Bayer Leverkusen in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein herausragender Kicker, mit Mentalität noch dazu. Vielleicht so ein bisschen ein junger Thomas Müller, ein bisschen anderer Spielertyp noch im Detail", sagte der RB-Coach vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim Halbfinalisten der Europa League.

Wirtz habe "natürlich eine große Zukunft vor sich", sagte Rose: "Ich habe Xabi Alonso damals gesagt, als sie hier gespielt haben, auf den Jungen kannst du dich freuen, wenn er gesund ist, weil ich natürlich wusste, was er im Stande ist zu leisten." Das Team um den 19 Jahre alten "Unterschiedsspieler" sei derzeit "sehr gut drauf und sehr energetisch, spielt mit sehr viel Power und Wucht".

Doch Leipzig fahre nach den jüngsten Erfolgserlebnissen in der Liga und dem DFB-Pokal "sehr selbstbewusst" nach Leverkusen, betonte Rose: "Wir wissen, es sind nur noch sechs Spiele, es geht Richtung Saisonende und jeder arbeitet an seinen Zielen und unser Ziel ist klar."

Auf Rang vier hat RB die angestrebte Champions-League-Qualifikation derzeit fest im Blick, liegt jedoch nur einen Zähler vor dem Fünften SC Freiburg, der Vorsprung auf den Sechsten aus Leverkusen beträgt sieben Zähler.

Angesprochen auf die Bedeutung der Teilnahme an der Königsklasse für Vertragsverhandlungen mit Spielern wie Dani Olmo erklärte Rose: "Wenn wir über Topspieler reden, spielt Europa und die Champions League immer eine wichtige Rolle, um so Jungs herzubekommen oder zu behalten." Jedoch sei "auch Fakt, dass alle die hier sind, die Möglichkeit haben, mitzugestalten, sich für die Champions League zu qualifizieren."