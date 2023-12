Trainer Marco Rose will dem abwanderungswilligen Emil Forsberg den wohl letzten Auftritt in der heimischen Arena für RB Leipzig ermöglichen. "Wir hatten vor zwei Tagen ein intensives Champions-League-Spiel, in dem Emil fast 75 Minuten gespielt hat. Wir haben am Dienstag noch einmal ein wichtiges Spiel", räumte der RB-Coach ein, aber "Emil wird auf jeden Fall auf dem Platz stehen. Wann und wie, das werden wir sehen, aber er wird auf dem Platz stehen."

Am Mittwochabend hatte Forsberg im sportlich bedeutungslosen Königsklassen-Gruppenspiel gegen die Young Boys Bern den Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielt. Laut Medienberichten steht der offensive Mittelfeldspieler nach neun Jahren bei den Leipzigern vor einem Winter-Wechsel zu den New York Red Bulls. Die Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wäre somit sein letztes Heimspiel für die Sachsen.

Angesprochen auf seinen eigenen Abschied als Spieler beim FSV Mainz 05 sagte Rose: "Die Stadt ist für mich, ähnlich wie für Emil Leipzig, eine zweite Heimat geworden. Meine Tochter wurde in Mainz geboren, du lernst die Menschen dort kennen und schätzen, erreichst mit dem Verein viele Dinge." Man teile mit den Menschen "unvergessliche Erlebnisse", wichtig sei, "das, was du geschaffen hast, das bleibt".

In Hoffenheim erwartet Rose derweil einen Gegner, mit "einem hohen Maß an Effizienz und starkem Fleiß". Hinter dem Einsatz der angeschlagenen Benjamin Sesko und Castello Lukeba stehen dabei noch Fragezeichen.