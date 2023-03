Leipzig (SID) - Trainer Marco Rose nimmt seine Spieler bei RB Leipzig für den Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga in die Pflicht. "Wir haben klare Ziele, und die müssen wir mit Überzeugung und Nachhaltigkeit untermauern", sagte Rose am Donnerstag: "Wir müssen aufmerksam sein und Dinge verbessern, die wir nicht gut gemacht haben vor der Länderspielpause."

Zwei der vergangenen drei Spiele in der Liga hat RB verloren, dadurch rutschten die Sachsen auf den fünften Platz ab und müssen um die erneute Teilnahme an der Champions League bangen. Um wieder mehr Konstanz in die Leistungen zu bekommen und "Bundesligaspiele zu gewinnen, müssen wir im Detail schärfer werden", sagte Rose vor dem Duell mit dem FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Es fehle "nicht viel", und "es geht um uns", betonte Rose. Zuletzt habe sein Team "zu leichte Gegentore bekommen und zu wenig Tore gemacht". Der 46-Jährige forderte von seiner Mannschaft, sich mehr Chancen herauszuspielen und diese auch besser zu nutzen. Da nehme er nicht nur Nationalstürmer Timo Werner "in die Pflicht", sondern auch "alle anderen".

Mainz, hinter Borussia Dortmund das zweitbeste Team der Rückrunde, erwartet Rose "sehr gut organisiert". Eingestellt vom "hervorragenden Bundesligatrainer" Bo Svensson "kommt Intensität auf uns zu", betonte Rose.