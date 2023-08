Die Chancen auf die Teilnahmen an der Heim-EM im kommenden Jahr haben sich für Robin Gosens und Kevin Volland durch den Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Union Berlin erhöht. Das glaubt Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "In der Bundesliga jede Woche im Schaufenster zu stehen und zu performen, das dürfte für beide positiv sein", sagte Ruhnert über seine prominenten Neuzugänge der Sport Bild.

Bei den erstmals für die Champions League qualifizierten Berlinern traut Ruhnert dem Duo eine Schlüsselrolle zu. "Wir sind davon überzeugt, dass Robin Gosens und Kevin Volland wichtige Spieler für uns werden", sagte Ruhnert. Beide hätten eine super Einstellung und einen tollen Charakter: "Wir glauben, dass sie Feuer in die Mannschaft reinbringen, denn wir wollten neue Reize setzen. Dazu sind beide Linksfüßer, sie erhöhen unsere Optionen."

Im Rennen um die Verpflichtung von Gosens und Volland erwies sich das gesteigerte Prestige des Klubs als hilfreich. "Union Berlin hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, ist in Europa nun bekannt", sagte Ruhnert. Zwei Teilnahmen am internationalen Geschäft hätten dazu beigetragen: "Außerdem arbeitet der Klub sehr seriös. Und wir sind beharrlich geblieben, haben auf den richtigen Moment gewartet, bis es am Ende doch geklappt hat, sie zu bekommen."

In der laufenden Spielzeit gab Ruhnert trotz des verbesserten Kaders vorerst erneut die 40-Punkte-Marke als Saisonziel aus. "Das kann langweilig klingen, ist es aber nicht. Wenn man die vergangenen Jahre betrachtet, sieht man schnell, wie schwer das ist, welche großen Vereine das nicht geschafft haben und abgestiegen sind", sagte Ruhnert.

Der erste Schritt zum Klassenerhalt ist bereits getan. Union gewann seinen Saisonauftakt gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag mit 4:1 (2:0).