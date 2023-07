Bayern München ist am Montagnachmittag wie erwartet ohne die wechselwilligen Marcel Sabitzer und Alexander Nübel zu seiner Asien-Reise aufgebrochen. Beide befänden "sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel", teilte der Fußball-Rekordmeister kurz vor dem Abflug nach Tokio mit.

Sabitzer steht vor einem Transfer zu Erzrivale Borussia Dortmund. Der 29 Jahre alte Österreicher war am Montag bereits am Flughafen in Dortmund gesichtet worden. Als Ablöse nannten verschiedene Medien knapp 20 Millionen Euro plus Boni. Mittelfeldspieler Sabitzer, der in München noch einen Vertrag bis 2025 besaß, war wegen der großen Konkurrenz auf seiner Position schon in der Rückrunde an Manchester United ausgeliehen gewesen.

Nübel wird dem Vernehmen nach für ein Jahr zum Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Als Leihgebühr wird eine Million Euro genannt. Der 26 Jahre alte Keeper, zuletzt in Monaco, hatte 2020 für fünf Jahre beim FC Bayern unterschrieben, sieht sich aber nicht als Ersatz hinter Kapitän Manuel Neuer, der seine Karriere fortsetzt.

Im Gegensatz zu Nübel und Sabitzer trat Sadio Mane die Reise nach Asien bis 3. August mit an. Den Senegalesen zieht es angeblich nach nur einem Jahr in München zum saudischen Cristiano-Ronaldo-Klub Al-Nassr. Fragen dazu hatte Mane nach der Teampräsentation brüsk zurückgewiesen: "Ihr tötet mich jeden Tag - und jetzt wollt ihr mit mir sprechen."

Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel auf Neuer, Ikone Thomas Müller, Raphael Guerreiro und auch auf Eric Maxim Choupo-Moting (alle verletzt). Insgesamt waren 27 Profis an Bord. Geplant sind auf dem strapaziösen Trip Testspiele gegen Champions-League-Sieger Manchester City am Mittwoch und Kawasaki Frontale am Samstag in Tokio sowie den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp am 2. August in Singapur.