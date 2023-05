Bundesliga-Absteiger Hertha BSC will für die von Teilen seiner Anhänger im Stadion des VfL Wolfsburg verursachten Schäden aufkommen. "Unsere Fans haben uns in der abgelaufenen Saison trotz des sportlichen Abstiegs herausragend unterstützt. Solche Aktionen sind aber absolut daneben und nicht tolerierbar", sagte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich der Bild-Zeitung.

Die Berliner stünden bezüglich einer Entschädigung "bereits mit dem VfL Wolfsburg in Kontakt", so Herrich. Beim letzten Saisonspiel der Berliner am Samstag in Wolfsburg (2:1) war es nach Aussagen der Polizei zu massiven Sachbeschädigungen im Bereich des Gästeblocks gekommen, dazu hatten die Hertha-Anhänger durch den Einsatz von Pyrotechnik eine Spielunterbrechung verursacht. In einem Video in den Sozialen Netzwerken war ein zerstörter Toilettenbereich zu sehen.