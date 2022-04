Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat den in der Kritik stehenden Nationalspieler Leroy Sane deutlich in die Pflicht genommen.

München (SID) - Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat den in der Kritik stehenden Nationalspieler Leroy Sane deutlich in die Pflicht genommen. "Jetzt muss er kommen. Wir erwarten alle von ihm, dass es auf dem Platz knallt, dass er explodiert und Gas gibt", sagte Salihamidzic am Sonntag bei Sky90.

Warum sich Sane (26) seit Wochen im Formtief befindet, sei "schwer zu sagen. Wir haben viele Gespräche geführt", sagte Salihamidzic. Wenn der Offensivspieler die richtige Körpersprache zeige, "macht es Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn nicht, dann gefällt mir das nicht. Das möchte ich nicht sehen. Ich möchte sein Potenzial auf dem Platz sehen." Dies habe er "die letzten Wochen nicht abrufen können".