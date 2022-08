Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat im Transferendspurt nochmals personell nachgelegt. Wie die Kurpfälzer mitteilten, kommt Mittelfeldspieler Merveille Papela für ein Jahr auf Leihbasis vom FSV Mainz 05. Eine Kaufoption gibt es nicht. Zuvor hatte der 21-Jährige seinen Vertrag beim Bundesligisten um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert.

"Für Merveille und seine Entwicklung ist es wichtig, dass er die Spielzeit bekommt, die er braucht, um den nächsten Schritt zu machen", sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt: "Wir sind davon überzeugt, dass er in Sandhausen eine wichtige Rolle einnehmen, noch stärker zu uns zurückkehren und in Zukunft ein wichtiger Spieler für Mainz 05 werden wird."

Insgesamt kommt Papela bislang auf sechs Kurzeinsätze in der Bundesliga, in dieser Spielzeit wurde er von Trainer Bo Svensson allerdings noch nicht berücksichtigt. Für Sandhausen ist der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler in diesem Sommer der achte Neuzugang.