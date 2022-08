Gelsenkirchen (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 kann im Westduell gegen den fünfmaligen deutschen Fußballmeister Borussia Mönchengladbach mit Torjäger Simon Terodde planen. Dies kündigte Trainer Frank Kramer vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf der Pressekonferenz am Donnerstag an.

"Simon ist voll im Training, wir können auf ihn zurückgreifen. Das gibt uns viele Möglichkeiten, wir können vorne sehr variabel sein", betonte Kramer. Zum Saisonstart hatten die Königsblauen beim 1. FC Köln unglücklich 1:3 verloren.

"Köln ist abgehakt. Wir brauchen Samstag viel Energie, viel Herz und Leidenschaft und einen klaren Plan. Wir wollen kompakt verteidigen und mit dem Ball mutig sein", meinte der S04-Coach.

Einen Einsatz von Neuzugang Jordan Larsson gegen die Fohlen schloss Kramer nicht aus: "Jordan ist ein Typ, der beweglich und spielfreudig ist. Er ist zwischen den Linien gut, zeichnet sich durch flinke Aktionen aus. Wir brauchen einen Plan für den Gegner, und darin spielt Jordan eine Rolle."