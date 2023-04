Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann für das "Abstiegs-Endspiel" gegen Hertha BSC am Freitag wieder mit Abwehrchef Moritz Jenz planen.

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann für das "Abstiegs-Endspiel" gegen Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wieder mit Abwehrchef Moritz Jenz planen. Der Innenverteidiger nahm nach seiner Oberschenkelzerrung am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teil. Jenz wurde bei den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:3) und bei der TSG Hoffenheim (0:2) schmerzlich vermisst.

Schalke ist sieben Spieltage vor Saisonende Tabellenschlusslicht. Berlin ist mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto Vorletzter.