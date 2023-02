Für Trainer Thomas Reis von Schlusslicht Schalke 04 zählt nach drei Nullnummern in Folge auch im Gastspiel bei Union Berlin am Sonntag nur ein Sieg.

Gelsenkirchen (SID) - Für Trainer Thomas Reis von Schlusslicht Schalke 04 zählt nach drei Nullnummern in Folge auch im Gastspiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nur ein Sieg. "Wir wollen da gewinnen. Nur auf einen Punkt zu spielen, das ist nicht meine Welt und kann auch nicht die Welt von Schalke sein", sagte Reis vor der schwierigen Aufgabe beim Tabellenzweiten.

Schalke hatte zuletzt erstmals in der Vereinsgeschichte dreimal in Folge in der Bundesliga 0:0 gespielt. "Wir haben die Null gehalten - nicht, weil wir gemauert haben, wir haben aktiv gearbeitet. Nur haben wir es dreimal nicht geschafft uns zu belohnen. Wenn wir in Berlin drei Punkte holen, kann diese Serie auch sehr positiv gesehen werden", sagte Reis.

Reis kann am Sonntag auch auf Verteidiger Moritz Jenz zählen. "Es gibt erfreuliche Nachrichten. Moritz ist Vater geworden und war am nächsten Tag direkt wieder beim Training", sagte er. Für die angeschlagenen Danny Latza, Marcin Kaminski und Niklas Tauer käme ein Einsatz noch zu früh, bei Tim Skarke werde es sehr eng. "Sollte Tim ausfallen, ist Marius Bülter in meinen Gedanken sehr weit vorne", sagte Reis.

Schalkes Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aktuell fünf Punkte.