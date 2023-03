Trainer Thomas Reis vonSchalke 04 will sich nicht von der Stimmung rund um das brisante Derby beim VfL Bochum anstecken lassen.

Gelsenkirchen (SID) - Trainer Thomas Reis vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 will sich nicht von der Stimmung rund um das brisante Derby beim VfL Bochum anstecken lassen. "Ich denke, dass ich einen kühlen Kopf bewahren kann, ich weiß, was auf mich zukommen könnte", sagte der Coach vor dem Duell mit seinem Ex-Verein am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Reis kehrt erstmals seit der Trennung vom VfL im vergangenen September in sein altes Wohnzimmer zurück, dort erwartet der 49-Jährige unabhängig von seiner Person ein "fantastisches und emotionales Spiel für alle". Nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) wolle Schlusslicht Schalke im Abstiegskampf gegen den Vorletzten aus Bochum nun "den nächsten Schritt" machen.

Dabei kann Reis wieder auf Cedric Brunner setzen. Der Abwehrspieler sei nach seinem erlittenen Nasenbeinbruch "auf jeden Fall einsatzfähig".