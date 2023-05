Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf der Zielgeraden der Saison wieder auf Mittelfeldspieler Xaver Schlager zurückgreifen. Der Österreicher stieg am Donnerstag nach überstandener Syndesmose-Verletzung wieder komplett ins Teamtraining ein.

"Ich freue mich riesig, nach der längeren Verletzungspause komplett bei den Jungs mitzutrainieren. Die harte Arbeit der letzten Wochen hat sich ausgezahlt", sagte Schlager. Für ihn heiße es trotzdem weiterhin, "Schritt für Schritt voranzugehen und zu arbeiten, um nach und nach wieder auf 100 Prozent zu kommen".

Die Leipziger, die am vergangenen Dienstag erneut ins DFB-Pokal-Finale eingezogen waren, kämpfen in der Liga um die erneute Qualifikation für die Champions League. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastiert RB beim Pokal-Halbfinalgegner SC Freiburg. Die Freiburger sind Tabellenvierter (56 Punkte), Leipzig (54) belegt den fünften Rang.