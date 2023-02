Berlin (SID) - Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will sich von den Turbulenzen rund um die Freistellung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic nicht beirren lassen. "Das, was am Samstag passiert ist, musst du erst einmal sacken lassen", sagte der Coach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Dennoch sei es die Aufgabe, "in unserem Miteinander Ruhe zu haben" und sich auf das Spiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) zu konzentrieren.

Einen Einsatz von Neuzugang Tolga Cigerci hält Schwarz dabei für möglich. Der defensive Mittelfeldspieler sei "im Spiel- und Trainingsrhythmus", aber "noch nicht optimal" in den "taktischen Abläufen", sagte Schwarz: "Es wird sich in den nächsten Trainingseinheiten zeigen, ob er eine Option für das Wochenende sein wird."

Verzichten muss Schwarz hingegen auf Abwehrspieler Peter Pekarik, der eine Kapselverletzung in der Hüfte erlitten hat. Dafür sei Jonjoe Kenny nach einer Gehirnerschütterung "wieder im Vollbesitz seiner Kräfte".

Hertha liegt derzeit nach drei Niederlagen in Folge mit 14 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Samstag war Bobic nach der Derby-Pleite gegen Union Berlin (0:2) mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden.