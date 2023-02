Berlin (SID) - Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will den Schwung aus dem ersten Sieg des Jahres auch im Spiel bei Borussia Dortmund nutzen. "Wir müssen weiter mutig bleiben in der jeweiligen Grundordnung, auch mit der maximalen Intensität, aber auch mit dem Wissen, dass Dortmund die ein oder andere Ballbesitzphase haben wird, in der wir gut verteidigen müssen", sagte der Coach vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Durch das 4:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach hatte sich der abstiegsbedrohte Hauptstadtklub in der vergangenen Woche auf Relegationsrang 16 vorgeschoben. Der Erfolg sei "ein gutes Gefühl für uns alle" gewesen, sagte Schwarz. "Es war wichtig, in aller erster Linie für uns, dass wir das Signal gesendet haben, wie wir Fußballspiele gewinnen können."

Gegen den BVB sei auch die "sehr gute" Dreierkette wieder eine Option, sagte der Hertha-Trainer. Einen Einsatz des zuletzt verletzten Innenverteidigers Agustin Rogel ließ Schwarz offen.