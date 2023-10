Innenverteidiger Edmond Tapsoba von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen wird wegen einer Sehnen-Entzündung im linken Sprunggelenk kurzfristig nicht auf Länderspielreise gehen. Das teilte der Werksklub nach dem 3:0-Derbysieg gegen den 1. FC Köln mit.

Der für die Auswahl Burkina Fasos nominierte 24-Jährige musste am Sonntag nach 71 Minuten ausgewechselt werden, schon unter der Woche beim 2:1-Sieg in der Europa League bei Molde FK ( Norwegen) hatte Tapsoba über Probleme geklagt. Über die Dauer der Ausfallzeit machte Bayer keine Angaben.

Damit verpasst Tapsoba die Tests am 13. Oktober gegen Äquatorialguinea und am 17. Oktober gegen Mauretanien - jeweils in Casablanca/Marokko.