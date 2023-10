Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bleibt auch nach dem vierten Heimspiel ohne Sieg positiv gestimmt. "Natürlich hätten wir uns einen Dreier gewünscht", sagte der Schweizer nach dem 2:2 (1:1) der Fohlen gegen den noch sieglosen FSV Mainz 05: "Aber ich denke, dass wir auf der Leistung aufbauen können."

Dabei hatte sein Team zunächst durch einen Kopfball von Florian Neuhaus (22.) auf Heimsieg-Kurs gelegen. Doch die Freude währte nicht lange, zwei Minuten später traf Mainz-Shootingstar Brajan Gruda mit einem tollen Fernschuss zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang legte Aymen Barkok (75.) für die Gäste nach, Joe Scally (88.) rettete der Borussia in der Schlussphase das Remis.

"Am Ende ist es ein Punkt für die Moral", sagte Sportdirektor Nils Schmadtke: "Wenn man die 90 Minuten betrachtet, ist es ein verdienter Punkt." Damit blieb Mönchengladbach im zweiten Spiel in Folge ungeschlagen, am vergangenen Wochenende hatten die Niederrheiner mit dem 3:1 beim VfL Bochum ihren ersten Saisonsieg gefeiert.

Und dieser kleine Lauf soll auch nach der Länderspielpause nicht enden: Am 22. Oktober wartet das hitzige Rheinderby beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN).