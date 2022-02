Eine Einführung von Play-offs in der Fußball-Bundesliga würde schlecht bei den Fans ankommen.

Köln (SID) - Eine Einführung von Play-offs in der Fußball-Bundesliga würde schlecht bei den Fans ankommen. Dies belegt eine Umfrage von FanQ im Auftrag des SID, nach der 67,5 Prozent der Anhänger eine derartige Änderung des Spielmodus ablehnen. Für rund 76 Prozent der 1500 befragten Fußballfans in Deutschland ist die Meisterschaft in ihrer jetzigen Form weiterhin gerechter.

Donata Hopfen, neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte die Diskussionen um eine Format-Änderung angestoßen. Play-offs nach einer Liga-Hauptrunde könnten womöglich ein Mittel sein, die lähmende Dominanz des Abonnementmeisters zu beenden. Der FC Bayern ist in der Bundesliga auf dem Weg zu seinem zehnten Titel in Folge.

58,5 Prozent der Befragten glauben jedoch, dass Play-offs die Bundesliga insgesamt nicht spannender gestalten würden. Hinzu kommt, dass 67,3 Prozent nicht damit rechnen, dass die angedachte Veränderung zu einem besseren finanziellen Gleichgewicht innerhalb der Bundesliga führen würde.