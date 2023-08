Der Medienkonzern Sky will auch in der kommenden Rechteperiode der Deutschen Fußball Liga (DFL) weiter eine zentrale Rolle spielen.

Der Medienkonzern Sky will auch in der kommenden Rechteperiode der Deutschen Fußball Liga ( DFL) weiter eine zentrale Rolle spielen. "Wir sind aktuell der größte Partner der DFL, und wir wollen der größte Partner bleiben", sagte Sky-Sportchef Charly Claasen der FAZ. Die möglicherweise drohende Konkurrenz durch internationale Giganten wie Apple sieht der Sky-Sportchef im Bieterwettstreit gelassen.

"Rechte kommen und gehen, das gilt auch für Wettbewerber, das war schon immer so, und immer wieder kommen neue Namen dazu, die die Runde machen", sagte Claasen. Im kommenden Jahr vergibt die DFL die Rechtepakete für die vier Spielzeiten ab der Saison 2025/2026. Unter anderem sollen dann wohl das Alleinerwerbsverbot für Liverechte und "englische Wochen" wegfallen.

Sky wünscht sich dabei, dass sich Vereine und Liga weiter öffnen. "Wir müssen näher ans Spiel und an die Spieler herankommen – auch unter der Woche", sagte Claasen: "Weiterhin viele Bereiche für den Zuschauer unzugänglich zu halten wäre keine gute Option für die Zukunft." Dabei denke er beispielsweise an Einblicke in die Kabine oder auch die Mitfahrt einer Kamera im Mannschaftsbus.