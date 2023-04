Zwischen Tegernsee und Tokio - so lautet das Motto für den Sommerfahrplan von Bayern München.

Zwischen Tegernsee und Tokio - so lautet das Motto für den Sommerfahrplan von Bayern München. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wird sich auf die kommende Saison mit einem Trainingslager vor der eigenen Haustür und einer Asienreise mit Stopp in Japan vorbereiten. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Als zweite Asienstation ist Medien zufolge Singapur im Gespräch.

"Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Klubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten", sagte Vorstandschef Oliver Kahn über den Aufenthalt vor den Toren Münchens zwischen dem 15. und 20. Juli. Am Tegernsee residiert auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

"Gleichzeitig wollen wir unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben", ergänzte Kahn. Die achte "Audi Summer Tour" findet vom 24. Juli bis 3. August statt. In Tokio spielen die Bayern am 26. und 29. Juli jeweils im Nationalstadion. In der zweiten Partie ist der viermalige japanische Meister Kawasaki Frontale Gegner.

Der erste Konkurrent wird ebenso noch bekannt gegeben wie das zweite Ziel der Asien-Reise mit einem dritten Spiel. In Japan waren die Münchner zuletzt 2008 mit ihrem Profiteam zu Gast, in Asien 2017 - damals in China und Singapur.