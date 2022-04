In der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg haben zwei Personen für eine Unterbrechung gesorgt.

Frankfurt am Main (SID) - In der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg haben zwei Personen für eine Unterbrechung gesorgt. Die beiden Männer banden sich kurz nach dem Anpfiff mit Kabelbindern an den Pfosten des Tors von Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Letzte Generation - Stoppt den fossilen Wahnsinn!".

Als Ordner die beiden Aktivisten nach rund vier Minuten vom Pfosten gelöst hatten, konnte die Partie fortgesetzt werden. Von den Rängen gab es teilweise Pfiffe für die Aktion. Eine ähnliche Form des Protests hatte es zuletzt bereits in England bei der Partie zwischen dem FC Everton und Newcastle United gegeben.