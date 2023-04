Trotz des Aus im DFB-Pokal geht Fußball-Rekordmeister Bayern München als Favorit in das Wiedersehen beim SC Freiburg in der Bundesliga.

Köln (SID) - Trotz des Aus im DFB-Pokal geht Fußball-Rekordmeister Bayern München als Favorit in das Wiedersehen beim SC Freiburg in der Bundesliga. Der Sportwettenanbieter bwin notiert für einen Sieg des Tabellenführers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Quote von 1,47.

Ein erneuter Triumph der Breisgauer, die sich im Viertelfinale in München am vergangenen Dienstag 2:1 durchgesetzt hatten, würde bei 10 Euro Einsatz 60 Euro bringen. Bei einem Remis wird das 4,75-Fache des Einsatzes ausgezahlt.

Im Duell der Pokal-Enttäuschten und Bayern-Jäger ist Borussia Dortmund klarer Favorit. Ein Sieg der Schwarz-Gelben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Union Berlin ist mit einer Quote von 1,60 notiert. Siegt der Hauptstadtklub, der wie der BVB im Pokal-Viertelfinale ausgeschieden ist, zahlt bwin das 5,25-Fache des Einsatzes zurück.