Köln (SID) - Bayern München geht als klarer Favorit ins Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Dies sieht zumindest der Sportwettenanbieter bwin so. Ein Sieg der Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist mit einer Quote von 1,47 notiert, gelingt dem Tabellenführer aus Dortmund dagegen der Auswärtscoup, gibt es das 5,75-Fache des Einsatzes zurück. Ein Unentschieden ist mit der Quote 5,00 notiert.

Bwin sieht zudem den 1. FC Köln als leichten Favoriten im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Heimsieg der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist mit einer Quote von 2,15 geführt, ein Gladbacher Erfolg gibt das 3,20-Fache des Einsatzes zurück.