Bayern München geht als klarer Favorit in das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag.

Bayern München geht als klarer Favorit in das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Für einen Auswärtssieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,33-fache des Einsatzes zurück.

Der Gastgeber aus Frankfurt steckt nach vier Niederlagen in Serie und dem blamablen Pokalaus in Saarbrücken in der Krise. Einen Heimsieg gegen die in der Liga noch ungeschlagenen Bayern belohnt bwin deshalb mit einer Quote von 8,25.

Das Topspiel des 14. Spieltages steigt am Sonntag in Stuttgart, wo der Drittplatzierte VfB auf den Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen trifft (15.30 Uhr/DAZN). Ein Auswärtssieg der Werkself ist von bwin mit Quote 2,25 notiert, für einen Erfolg der Schwaben gibt es für zehn Euro 28,70 Euro zurück.