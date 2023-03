Rekordmeister Bayern München geht mit seinem neuen Coach Thomas Tuchel laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit in die finale Phase der Bundesliga.

Köln (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München geht mit seinem neuen Coach Thomas Tuchel laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit in die finale Phase der Bundesliga. Mit einer Quote von 1,27 notiert der Buchmacher den Abonnementchampion vor Tabellenführer Borussia Dortmund. Entreißen die Westfalen den Münchnern die Meisterschale in diesem Jahr, zahlt das Unternehmen das 3,75-fache des Einsatzes zurück.

Beim Wiedersehen mit Tuchels Ex-Klub aus Dortmund am 1. April (18.30 Uhr/Sky) notiert bwin die Bayern (Quote 1,51) als Favorit. Für 10 Euro Einsatz zahlt bwin 55 Euro zurück, wenn der BVB am 1. April die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt.