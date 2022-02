München (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum ist beim Heimspiel gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der klare Außenseiter. Sollte der Mannschaft von Trainer Thomas Reis die Überraschung gelingen, zahlt Sportwettenanbieter bwin bei einem Sieg des VfL das Zwölffache aus. Bei einem Erfolg des deutschen Rekordmeisters lautet die Quote nur 1,21.

Der Sportwettenanbieter sieht auch RB Leipzig beim Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln als Favoriten. Die Sachsen hatten das letzte Spiel in München (2:3) verloren, nun gibt es eine Siegquote von 1,46. Sollte die Partie wie in der Hinrunde keinen Sieger finden, liegt die Quote bei 4,80. Das Sechsfache zahlt bwin bei einem Sieg der Kölner aus.