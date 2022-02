RB Leipzig geht als klarer Außenseiter in das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayern München.

Köln (SID) - RB Leipzig geht als klarer Außenseiter in das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayern München. Sollten die Sachsen den vierten Bundesliga-Sieg in Folge feiern, zahlt Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz 62,50 Euro zurück. Die Siegquote für den FC Bayern beläuft sich auf 1,43.

Im Duell des Tabellenzweiten Borussia Dortmund gegen den Ligadritten Bayer Leverkusen sind die Westfalen laut des Buchmachers mit einer Quote von 1,93 Favorit. Die zuletzt zweimal siegreiche Werkself wird mit einer Quote von 3,50 notiert.

Bei Arminia Bielefeld (Quote 3,40) rechnet der Sportwettenanbieter mit einem Befreiungsschlag von Borussia Mönchengladbach. Der erste Sieg nach drei Niederlagen in Liga und Pokal ist mit einer Quote von 2,05 notiert.