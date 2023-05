Bundesligist VfB Stuttgart geht am Donnerstag mit einer Siegquote von 1,68 bei bwin gegen den Zweitligisten Hamburger SV ins Relegations-Hinspiel.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht am Donnerstag mit einer Siegquote von 1,68 bei bwin gegen den Zweitligisten Hamburger SV ins Relegations-Hinspiel. Schocken die Hanseaten bereits zum Relegations-Auftakt mit einem Auswärtssieg die Schwaben, zahlt der Sportwettenanbieter das 4,60-Fache des Einsatzes zurück. Ein Remis ist derzeit mit einer Quote von 4,10 notiert.

Darüber hinaus favorisiert der Buchmacher den Zweitligisten Arminia Bielefeld (Quote 2,15) im Hinspiel der Zweitliga-Relegation am Freitag beim Drittligisten Wehen Wiesbaden" itemprop="name" />SV Wehen Wiesbaden (Quote 3,10).