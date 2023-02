Köln (SID) - Der VfL Bochum geht als krasser Außenseiter ins Auswärtsspiel beim Fußball-Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Siegquote für einen Erfolg der Westfalen bei den Bayern beläuft sich beim Sportwettenanbieter bwin auf 18:1.

Schon bei einem Remis zahlt der bwin für 10 Euro Einsatz 100 Euro zurück. Ein Erfolg der Münchner wird hingegen mit einer Quote von 1,12 notiert.

Union Berlin reist zum Tabellenvierten RB Leipzig (Quote 1,72) als Außenseiter (Quote 5,00), während der Tabellendritte Borussia Dortmund mit einer Quote von 1,82 bei Werder Bremen (Quote 3,90) Kandidat auf den nächsten Dreier ist.