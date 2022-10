Mainz (SID) - Nach dem starken Auftritt vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick hat Fußball-Nationalspieler Anton Stach seine WM-Ambitionen unterstrichen. Er rechne sich "schon Chancen" auf eine Nominierung für das Turnier in Katar (ab 20. November) aus, sagte der Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05, der beim 5:0 gegen den 1. FC Köln nicht nur aufgrund seines Treffers überzeugt hatte.

"Wenn er denkt, er braucht meine Qualitäten, dann kann er mich gerne mitnehmen", sagte Stach, der sich über den Besuch des Bundestrainers in Mainz gefreut hat. Ihm sei Flicks Anwesenheit während des Spiels aber nicht bewusst gewesen. "Ich mache mir keinen Druck. Ich probiere einfach, alles reinzuhauen", kündigte der 23-Jährige an.

Am Freitag hatte Flick eine bis zu 55 Namen umfassende Liste mit Kandidaten für die Wüsten-WM beim Weltverband FIFA eingereicht. Er wisse aktuell gar nicht, ob sein Name in diesem Kreis auftaucht, sagte Stach: "Ich hoffe es natürlich." Am 10. November wird der Bundestrainer das deutsche WM-Aufgebot bekannt geben.

Lob erhielt Stach jedenfalls von seinem Vereinstrainer. "Er ist ein anderer Spieler. Er ist der Anton, den wir aus der letzten Saison kennen", sagte FSV-Coach Bo Svensson bei DAZN: "Es ist eine andere Power und ein anderes Selbstverständnis da. Man hat gemerkt, dass er durch seine Verletzung gehemmt war, und jetzt sehen wir wieder, was er draufhat."